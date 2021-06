Zelfstandigen konden rekenen op 3 miljard euro corona-uitkeringen

In maart werd het coronaoverbruggingsrecht, een uitbreiding van het klassieke overbruggingsrecht, gelanceerd om zelfstandigen te ondersteunen die hun activiteit wegens de coronapandemie moesten sluiten. In juni kwam daar het overbruggingsrecht voor de heropstart bij. In totaal werd vorig jaar zo 3 miljard euro uitgekeerd aan zelfstandigen, blijkt uit het jaarverslag van het RSVZ.