Zelf genieten of mooie investering: voor stulpjes langs de kust van Alicante leggen Belgen graag wat meer neer

Niet langer de Britten, maar de Belgen zijn de belangrijkste buitenlandse kopers van vastgoed in de Spaanse provincie Alicante. En daar zit vooral onze bereidheid om wat dieper in de buidel te tasten voor iets tussen. Freyke Van Looveren van Nieuwbouw in Spanje vertelt waar we graag vertoeven, wat dat mag kosten en waar je moet voor opletten.