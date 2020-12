Zalando-topman zet stap opzij voor carrière echtgenote

Horecakop­pel Tom en Alison verliest de moed en de humor niet: “Maar het nieuws slaan we over. Als Van Ranst én Van Gucht zeggen dat we weer open mogen, zullen we het wel horen”

1 december Na 1 februari, zo zei de premier vrijdag. Als eersten in Europa als de cijfers blijven dalen, volgens biostatisticus Geert Molenberghs vandaag. Een nieuwe dag, een nieuwe prognose voor de horeca. Wat als je gezinsinkomen, je zaak, je levensdroom aan zo’n jojo bengelt? Tom en Alison van het Gentse restaurant Cochon De Luxe verliezen de moed en hun humor niet. “We zien ons spaargeld slinken en we kunnen niks doen. De vraag wanneer we weer open mogen, proberen we los te laten.”