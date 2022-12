Zakia Khattabi wil herbruikbaar servies in fastfoodrestaurants introduceren

Ma­kro-win­kels openen laatste keer op 30 december

De zes Makro-winkels in ons land zullen vrijdag 30 december voor de laatste dag open zijn. Dat schrijft de gespecialiseerde website Gondola maandag en wordt bevestigd in vakbondskringen. Het personeel van Makro krijgt vanaf 31 december “vrijstelling van prestaties” en zou indien mogelijk nog uitbetaald worden tot aan de dag van het faillissement of de vereffening.

