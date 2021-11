Wordt telewerk straks wel verplicht? Vlaamse regering ziet liever afgezwakte vorm

Herstructu­re­ring aangekon­digd bij C&A, niet duidelijk hoeveel jobs bedreigd zijn

Modeketen C&A wil zijn organisatiestructuur grondig hervormen, met mogelijk ook gevolgen voor het hoofdkantoor van het bedrijf in Vilvoorde. Er is een collectief ontslag aangekondigd, zegt vakbond ACV Puls. Hoeveel banen bedreigd zijn, is niet duidelijk.

