Worden winter- en zomersolden definitief uitgesteld tot februari en augustus?

Dierick en Muylle willen nu, via een amendement op een eerder ingediend voorstel, zowel de zomer- als wintersolden definitief uitstellen naar een later moment. "De weersomstandigheden zijn grondig veranderd in ons land", zegt Dierick. "Hierdoor heeft de consument zowel zijn zomer- als zijn winterkleding op een later moment nodig. De hevigste winterprik is er vaak maar in februari en onze zomerkledij hebben we pas nodig in juli en augustus. De solden, die een seizoensopruiming zijn, worden dan ook best verschoven met één maand."

Winkeliers waren verdeeld over het uitstel van de wintersolden. "We hebben voor dit voorstel uitgebreid overlegd met de sector", zegt Muylle. "Vele handelaars in de sector kleding, schoenen en lederwaren zijn ook vragende partij voor een definitieve verschuiving."