Woningmarkt zit op slot voor jongeren: “Als ze aankoop blijven uitstellen, haken ze af”

Het aandeel van de jongere starters tot 35 jaar die via het adviesbureau leenden voor hun woning bedroeg nog 61 procent in 2011. Tien jaar later is hun aandeel verwaterd naar 41 procent. Het illustreert volgens Immotheker dat steeds meer jongeren de aankoop van hun eerste woning uitstellen, zelfs in die mate dat de gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land gestegen is naar 42 jaar.