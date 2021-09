Woningen in Vlaanderen opnieuw fors duurder: bekijk hier hoeveel een huis of appartement in uw gemeente kost

UPDATE Ruim 500 banen op de tocht bij Logistics Nijvel: Kuehne+Nagel wil uitwijken naar Kampenhout en Kontich, lijfwacht van directie gewond naar ziekenhuis

22 september De logistieke groep Kuehne+Nagel heeft aangekondigd de intentie te hebben de vestiging in Nijvel (Waals-Brabant) in het najaar van 2022 te sluiten. Dat zou het collectief ontslag van 549 werknemers betekenen. De groep wil de activiteiten in Kampenhout en Kontich verderzetten. De vakbonden in Nijvel reageren furieus: “We zijn in oorlog met Kuehne+Nagel.”