Woning gekocht om te verhuren? Onze geldexpert ontwart het kluwen van belastingen op huurinkomsten

Wie betaalt coronafac­tuur? “Echt rijken zijn niet meer aan hogere belastings­ta­rie­ven onderwor­pen”

18 augustus Betalen rijke mensen effectief minder belastingen, en zouden zij dus de coronamaatregelen moeten financieren? Het is een vraag die zich volgens Michel Maus, fiscaal expert in ons geldpanel, niet zomaar laat beantwoorden. Hij gaat in op de belastingen waar zelfs de superrijken in ons land niet aan kunnen ontsnappen en stelt vast dat er enkele scheeftrekkingen zijn in de regels. “Zo zijn fiscale uitzonderingen in een aantal gevallen zeer voordelig voor de rijksten van de samenleving.”