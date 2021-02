Winterprik maakt olie nóg duurder: prijs op hoogste peil in ruim een jaar

Belgische economie in tweede helft 2022 weer even groot, voorspelt Europese Commissie

11 februari De Belgische economie zou in de tweede helft van 2022 opnieuw even groot kunnen zijn als voor de komst van het coronavirus. Dat voorspelt de Europese Commissie in haar nieuwe prognoses. Voor dit jaar rekent de Commissie op een economische groei van 3,9 procent in België.