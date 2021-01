Winterkoopjes zijn fiasco, Mode Unie trekt aan alarmbel

Loopbaan­che­ques moeten niet-actieven weer sneller aan de slag helpen

27 januari In de toekomst moeten ook niet-actieven toegang krijgen tot loopbaancheques. Mensen die een tijd inactief geweest zijn, zouden op die manier een beter zicht krijgen op hun talenten en competenties en zouden zo ook vlotter aan de slag kunnen. Dat staat in een voorstel van resolutie van Philippe Muyters (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Tom Ongena (Open Vld) dat vandaag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartijen Groen en sp.a onthielden zich bij de stemming.