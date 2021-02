Winstpremie voor werknemers blijft marginaal fenomeen

De mogelijkheid om personeel te belonen met een fiscaal aantrekkelijke winstpremie, bestaat sinds 2018. Werknemers houden van de premie 64 procent over, wat meer is dan bij andere bonussen of premies.

“De coronacrisis had het afgelopen jaar op winstpremies geen impact, want de meeste bedrijven namen al in maart de beslissing om die uit te keren, toen de impact van de crisis natuurlijk nog niet echt duidelijk was," verduidelijkt Iris Tolpe van Securex Consulting. "Het valt dus nog af te wachten hoeveel bedrijven in 2021 op basis van de winst in 2020 premies zullen uitkeren. Dat is geen verplichting, maar werknemers die vorig jaar zo'n premie kregen, zullen daar dit jaar ongetwijfeld wellicht opnieuw naar uitkijken."