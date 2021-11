"Winst voedingshandel verdubbeld in 2020"

Tijdens coronajaar 2020 zijn de winsten in de voedingshandel met 108 procent gestegen en de dividenden met 70 procent, zegt vakbond ACV Voeding en Diensten, die een studie uitvoerde op basis van gegevens van de Nationale Bank. De christelijke vakbond "eist dat de werknemers hun deel krijgen, want achter deze winsten schuilt het werk van mannen en vrouwen die onvermoeibaar hebben doorgewerkt", zegt Kris Vanautgaerden, nationaal vakbondsverantwoordelijke, in een persbericht.

Volgens de christelijke vakbond is de voedingshandel een van de winnaars van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca, het telewerken en thuiskoken, ging de verkoop immers de hoogte in.



ACV Voeding en Diensten stelt op basis van de eigen studie, gebaseerd op de rekeningen van meer dan 5.000 bedrijven ingediend bij de Nationale Bank, dat de winst na belasting bij de voedingsbedrijven van 865 miljoen euro in 2019 naar 1,8 miljard euro in 2020 ging, een stijging van 108 procent. "Dit is ongezien, het gaat om een recordcijfer", zegt Olivier Malay, economist en coauteur van de studie.

De vakbond zegt dat de winstgroei in de eerste plaats naar de aandeelhouders ging. De uitgekeerde dividenden stegen van 565 miljoen euro naar 955 miljoen euro, of een stijging van 70 procent. Daarnaast zijn volgens de vakbond de verloning van het bestuur en de zaakvoerders met 30 procent gestegen. De loonmassa steeg daarentegen met 0,2 procent tegenover 2019, maar volgens Malay gaat het dan over de aanwerving van nieuwe werknemers om de toestroom van klanten aan te kunnen.

Voor Vanautgaerden moeten de werknemers hun deel krijgen. "Wij vragen verbeteringen op het vlak van koopkracht, zoals de 0,4 procent en de coronapremie van 500 euro. Maar we willen ook dat een verbetering van de arbeidsvoorwaarden ter sprake komt, alsook een vermindering van de druk in alle ondernemingen. Gezien de uitgekeerde dividenden aan de aandeelhouders, is dit het minste wat ze kunnen doen. Op middellange termijn moeten we afstappen van de wet van 1996 die de lonen bevriest, want dit is de kern van het probleem."