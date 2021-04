Winst moederbedrijf verdrievoudigd door stijgende inkomsten Google en Youtube

Hoe big tech-bedrijven de grote winnaars werden van lockdown. Onze beursex­pert deelt zijn visie

1 augustus Er is een oude wijsheid die zegt: “Een samenleving kan zich enkel ontwikkelen wanneer oude mensen bomen planten waarvan ze weten dat ze nooit in hun schaduw zullen zitten, maar met de wetenschap dat jongere generaties dat wel zullen doen.” De vergelijking met beleggen en in het bijzonder in technologiebedrijven is wat ons betreft heel toepasselijk: het grootste gedeelte van hun bedrijfswaarde ligt namelijk in de (verre) toekomst. Daarom worden technologie-aandelen ook vaak groei-aandelen genoemd. Onze beursexpert Geert Noels en Siddy Jobe, technologie-expert in zijn team, geven hun inzichten over de kwartaalcijfers van de big tech- bedrijven: Amazon, Apple, Alphabet en Facebook.