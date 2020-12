Winkelverkopen eurozone gestegen in oktober, ons land doet het minder goed dan gemiddelde stijging

Volgens Eurostat klommen de totale detailhandelsverkopen in het eurogebied met 1,5 procent in vergelijking met september. Toen namen de verkopen nog met 1,7 procent af. De verkopen namen bovendien sterker toe dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een plus van 0,7 procent gerekend. In de gehele Europese Unie namen de verkopen van winkeliers in oktober ook met 1,5 procent toe. In september was hier een daling van 1,3 procent te zien.

Op jaarbasis was er in oktober een daling van 4,3 procent in de eurozone en van 4,2 procent in de EU.

België zag een toename van 1 procent in oktober, nadat de winkelverkopen in september nog met 5 procent afnamen, zo blijkt uit de gegevens van Eurostat. Ons land was zo de grootste daler in september en doet het minder goed dan de gemiddelde stijging in de eurozone en de Europese Unie in oktober.