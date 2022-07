Winkels weldra langer open en verplichte sluitingsdag op de schop?

GOEDKOPER LEVEN. Sofie (55) betaalt slechts 15 euro per week voor voeding. Bekijk hier hoe ze dat doet

Benzineprijzen, de gasrekening en supermarktprijzen zijn de laatste maanden fors gestegen en dus nemen heel wat Vlamingen maatregelen om te besparen. Met praktische tips kunnen lezers elkaar helpen. Sofie (50) uit Oosterzele koopt bijna al haar voeding via Too Good To Go, een app waarop je voeding kan kopen die niet meer verkocht kan worden in de winkel, maar wel nog goed is voor consumptie. Zo betaalt Sofie slechts 15 euro voor haar voeding per week. Bekijk hierboven de video waarin Sofie uitlegt hoe het werkt.

6:00