Winkeliers in heel Pakistan houden deuren dicht uit protest tegen hoge energieprijzen

Personeel energiecon­cern Chevron kondigt staking aan die zware impact kan hebben op gasprijzen

Personeel van het energieconcern Chevron dreigt vanaf volgende week te gaan staken in Australië. De druk op de onderhandelingen over loonsverhogingen wordt daarmee opgevoerd. De gevreesde staking van het bedrijf in Western Australia kan verregaande gevolgen hebben voor de wereldwijde levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).