Wijn, whisky of handtassen: is het een goed idee om te beleggen in luxeobjecten?

INTERVIEW. Professor Jonathan Holslag over de chaos die China met opzet bij ons creëert: “Een generatie koopver­slaafd maken en onze industrie kapot dumpen, dat is hun plan”

Naïef en slecht voorbereid. Enorm lui en te gretig om te scoren. Schuldig verzuim om de gevolgen te negeren. Na zijn vlammende rapport over Alibaba op de luchthaven van Luik spaart China-expert Jonathan Holslag (41) de Belgische politiek niet. Maar kunnen we die nefaste handelsdeal met China nog terugdraaien? Waarom wil China zo graag chaos creëren? En moeten we alles wat uit China komt veiligheidshalve dan maar wantrouwen?