Wij kochten 40 feestdranken in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Eén land is met voorsprong het goedkoopst: “Tot wel 14 euro minder pér fles”

Nu de feestdagen stilaan naderen, dient ongetwijfeld de drankvoorraad weer aangevuld. Is Frankrijk net als voor water en frisdrank daarvoor de ideale bestemming? Tonen Luxemburg en Nederland zich aanlokkelijker? Of is het toch voordeliger om gewoon in eigen land te blijven? Wij shopten in die 4 landen 40 dranken - van aperitief tot degustief en alles daartussenin - en konden onze ogen niet geloven. Voor liefst 28 dranken toonde één buurland zich het allergoedkoopst per fles: “Met geregeld 12 tot soms zelfs 14 euro verschil - pér fles.”