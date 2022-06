Wie nog 1.500 euro premie wil voor zonnepanelen, moet zich haasten: verkoop piekt en wachttijden lopen op

Onderzoek: brexit kost Britse werknemers 550 euro per jaar

De gemiddelde Britse werknemer is tegen het einde van dit decennium 470 pond (ongeveer 550 euro) per jaar armer, voorspelt een studie over de gevolgen van de brexit. Groot-Brittannië wordt een meer gesloten economie als gevolg van de brexit, met schadelijke langetermijngevolgen voor de productiviteit en de lonen, aldus het onderzoeksrapport.

