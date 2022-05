Werkloosheidsgraad eurozone nooit eerder zo laag

1,3 miljoen landgeno­ten werken niet, en zijn ook niet op zoek: “Belgische inactivi­teit is veel groter probleem dan werkloos­heid”

Het was Feest van de Arbeid, afgelopen zondag. Al is er op dat vlak maar weinig reden tot vieren, gezien de lage werkzaamheidsgraad in ons land. Niet de werkloosheid is ons grote probleem, stelt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) op basis van de recentste Eurostat-cijfers. Wel de zeer hoge graad van inactiviteit. “We zijn met ruim 1,3 miljoen Belgen die niet werken, noch werk zoeken.” Een vraaggesprek met de arbeidseconoom.

