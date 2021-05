Werkloosheid in Vlaanderen daalt verder

Vlaanderen telde in april 178.230 werkzoekenden, ruim 23.500 of zo’n 12 procent minder dan in april vorig jaar toen de coronacrisis volop woedde. Ook ten opzichte van de maand maart was er een verdere daling, met bijna 5.000 werkzoekenden of 2,7 procent. Dat maakte Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vandaag bekend.

De Vlaamse werkloosheidscijfers stonden vorige maand al op het laagste peil sinds het begin van de coronapandemie en zijn nu dus verder gezakt. De werkloosheidsgraad bedraagt nu 5,74 procent.

Tijdelijk werklozen

“Dat de werkzoekendencijfers blijven dalen, is zeker en vast een goed signaal. Uiteraard moeten we er wel rekening mee houden dat er nog steeds veel tijdelijk werklozen zijn en er nog heel wat steunmaatregelen van kracht zijn, waardoor de echte impact op de cijfers nog niet zichtbaar is”, zegt minister Crevits.

“Toch kunnen we hieruit een voorzichtig positief signaal optekenen dat onze economie, onze bedrijven opnieuw vertrouwen krijgen en aan herstel begonnen zijn.”

De daling van de werkloosheid is het grootste bij jongeren in beroepsinschakelingstijd: het aantal werkzoekenden lag er 23,5 procent lager tegenover vorig jaar. Ook bij de werklozen jonger dan 25 jaar is de daling substantieel (-18,3 procent). Daarentegen neemt de groep die 1 à 2 jaar werkloos is nog altijd toe: met ruim 35.800 of 7 procent tegenover april vorig jaar.

De daling van de werkloosheid is opnieuw het grootst in Limburg (-15,1% tegenover vorig jaar), gevolgd door West-Vlaanderen (-13,4%), Oost-Vlaanderen (-12,2%), Antwerpen (-10,5%) en Vlaams-Brabant (-8,6%). In die laatste provincie was er in maart nog een stijging.

Ook in Wallonië was er in de maand april een verdere daling van de werkloosheid. Het gewest telt nu 200.065 werkzoekenden. Dat zijn er 4,9 procent of ruim 10.300 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De werkloosheidsgraad daalde eveneens, tot 12,6 procent.

Stijging in Brussels gewest

Maar in het Brussels gewest was er in april wel nog een stijging van de werkloosheid: met 2.048 of 2,3 procent tot 89.319 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad in het gewest ligt nu op 15,7 procent, onder de jongeren zelfs op 24,3 procent. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris wijst er wel op dat de nakende opening van de horeca heeft geleid tot een algemene stijging van het aantal vacatures (+138 procent).