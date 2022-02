Werkloosheid in eurozone daalt tot laagste niveau in ruim 20 jaar

De werkloosheidsgraad in de eurozone is in december verder gedaald, tot 7,0 procent. Dat is het laagste niveau sinds de oprichting van de eurozone in 1999. In november bedroeg hij nog 7,1 procent en in december 2020 nog 8,2 procent. Dat meldt het Europese bureau voor statistiek Eurostat.