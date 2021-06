Werkgevers tevreden met aangekondigde versoepelingen, ook Horeca Vlaanderen blij met “grote stap”

Euronext Brussel maakt zich op voor grootste beursgang in jaren

16 juni De Antwerpse chemie­­distributeur Azelis maakt werk van een beursgang op Euronext Brussel. De operatie is voor na de zomer gepland. Dat schrijft De Tijd vandaag. Volgens de krant stelt het persagentschap Bloomberg dat bij de beursgang een waarde van ongeveer 5 miljard ­euro op Azelis geplakt wordt. Als dat effectief gebeurt, zou het de grootste beursgang in jaren zijn in Brussel.