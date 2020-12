“Werkgevers moeten de internetverbinding van hun thuiswerkers betalen, dat is voor ons een absoluut minimum”

Nu we massaal aanhoudend telewerken lijkt regelgeving stilaan nodig. Vakbonden en werkgevers onderhandelen hierover in de Nationale Arbeidsraad. Heikel punt zijn de kosten verbonden aan het thuiswerken. “De werkgevers de internetverbinding laten betalen is voor ons een absoluut minimum”, zei ACV-onderhandelaar Stijn Gryp op Radio 1.

“Als vakbonden erkennen we dat er ook voordelen zijn verbonden aan veelvuldig telewerken”, verklaarde Gryp die bij de grootste vakbond van het land aan het hoofd staat van de dienst Ondernemingen. “Voor vele werknemers is de combinatie arbeid-gezin beter geworden, ook al lijkt dit contradictorisch. Hier staat tegenover dat de nadelen stilaan opwegen tegenover de voordelen. Het sociale isolement bijvoorbeeld. We mogen niet vergeten dat we een zeer uitzonderlijke situatie meemaken. Veel werknemers zitten al maanden van thuis uit te werken zonder veel contact te hebben met collega’s. Gesprekken met leidinggevenden verlopen anders”.

Vrijblijvend

De regering heeft begin april tijdens de eerste lockdown de zogenoemde bureauvergoeding opgetrokken tot 129,48 euro per maand. De overheid biedt werkgevers met deze belastingvrije vergoeding de mogelijkheid om een bedrag uit te keren aan thuiswerkende werknemers om zo bij te springen in verlichting, verwarming en onderhoud. Maar en er is een stevige ‘maar’, de werkgever is hiertoe niet verplicht. Het is geheel vrijblijvend.

“Eigenlijk moeten we nog een stap terugzetten”, zei Gryp daarover. “Los van de bureauvergoeding, moeten we ons afvragen of de computerapparatuur wel voor handen is om te kunnen telewerken. De werkgever moet die laptops ter beschikking stellen. Doet de baas dat niet, dan moet hij of zij op z’n minst een vergoeding geven aan de werknemer die de eigen computer bovenhaalt om te kunnen werken. Wij stellen vast dat dit in veel gevallen geen evidentie is”.

Software

“Ook als de werknemer met eigen apparatuur aan het werk is, en hij of zij voor de job betalende software moet installeren, vinden we het evident dat de werkgever hierin tussenkomt. Dit geldt eveneens voor de kosten van de internetverbinding. Die is onlosmakelijk verbonden met thuiswerken. Voor ons is dit een absoluut minimum.”

“Als afspraken uitblijven om ook andere kosten inherent aan het telewerk te gaan vergoeden, gaat dit een weerklank hebben op het welzijn en de productiviteit van de werknemer”, aldus nog Gryp.