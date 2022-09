Werkgevers luiden alarmbel: “Duizenden Europese bedrijven bedreigd door energiecrisis”

Volgens de brancheorganisatie zijn de hoge prijzen voor gas en elektriciteit een directe bedreiging voor veel bedrijven, van groot tot klein. "De huidige staat van energieprijzen vormen een onmiddellijk risico op productieverlies en de sluiting van duizenden Europese ondernemingen", aldus de Europese werkgeverskoepel in de brief.

Staatssteun en noodontkoppeling

De confederatie stelt dat een urgente oplossing voor de energiecrisis op Europees niveau nodig is, want het gaat om een "kwestie van overleven". De organisatie spreekt van een buitengewone en kritieke situatie op de energiemarkt. Zo vraagt de organisatie, waarvan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) lid is, een versoepeling van de regels rond staatssteun voor bedrijven in moeilijkheden en is voor de elektriciteitsprijs een 'noodontkoppeling' van de gasprijs nodig. Ook vragen de werkgevers om alle beschikbare energiebronnen aan te spreken voor de elektriciteitsproductie.

BusinessEurope zegt verder dat volgens schattingen 70 procent van de kunstmestproductie in Europa al is stilgelegd of verlaagd en dat 50 procent van de aluminiumproductie verloren is gegaan. De lobbygroep vreest dat ondernemingen, met name energie-intensieve bedrijven, zich permanent buiten Europa gaan vestigen.

Vrijdag wordt overlegd door de EU-energieministers over de crisis.