Werkgelegenheidsgraad bereikt recordhoogte

In het derde kwartaal van dit jaar waren er voor het eerst vijf miljoen mensen in ons land aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel. De werkgelegenheidsgraad steeg naar 72,1 procent, een record.

Concreet waren er in het derde kwartaal 72,1 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk, of het hoogste niveau sinds in 1983 is gestart met de metingen. In absolute aantallen gaat het om 5.010.000 mensen, wel inclusief jongeren die een studentenjob uitvoeren.

De federale regering heeft zich tot doel gesteld tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te halen. Om dat te bereiken, moeten nog een half miljoen extra mensen aan de slag, becijferde Statbel.

De werkgelegenheidsgraad lag in het derde kwartaal het hoogst in Vlaanderen (76,8 procent), gevolgd door Wallonië (65,9 procent) en Brussel (65,8 procent). Bij hooggeschoolden is 84,6 procent aan het werk, bij laaggeschoolden amper 46 procent.

Daarmee komt de werkloosheidsgraad uit op 5,7 procent, of in absolute termen 299.000 werklozen.

Nog uit de cijfers blijkt dat 10,3 procent van de loontrekkenden een tijdelijke job had.