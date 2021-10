Wereldwijde deal is rond: multinationals moeten binnenkort minimum 15 procent belastingen betalen

Multinationals zullen vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting moeten betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. Dat zijn 136 landen overeengekomen. Nu is het voor grote internationale bedrijven, zoals Facebook, nog makkelijk om weinig belasting te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te zetten. “Op termijn is deze nieuwe regeling goed nieuws voor ons land”, zegt fiscaal expert Michel Maus.

Op dit moment kunnen heel wat Amerikaanse techbedrijven als Apple en Facebook met gemak belastingen ontwijken omdat ze hun hoofdzetel in Ierland gevestigd hebben. Daar moet immers maar 12,5% vennootschapsbelasting betaald worden, terwijl dit in ons land bijvoorbeeld 25% is. Logisch dus dat heel wat multinationals Ierland verkiezen. Maar 136 landen, waaronder alle landen van de Europese Unie, zijn nu overeengekomen dat er áltijd minimaal 15% betaald moet worden. Het zal niet meer uitmaken waar de grote bedrijven hun hoofdkwartier hebben opgeslagen.

Deze grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel werd onderhandeld in de schoot van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). “Het akkoord is nog niet onmiddellijk afdwingbaar, maar moet eerst nog omgezet worden in nationale wetgeving”, weet professor Michel Maus (VUB). “Er moeten trouwens ook nog een aantal zaken afgeklopt worden. Zo staat ook Nederland bekend als fiscaal paradijs, hoewel de winstbelasting daar 25 procent is. Maar als je als multinational zoveel aftrekposten kan indienen dat er bijna geen winst meer overblijft om belastingen op te heffen, kan je dat hoge tarief makkelijk omzeilen. Achterpoortjes als deze moeten ook gesloten worden. Anders heeft het akkoord geen zin.” Onder andere Alphabet, het moederbedrijf boven Google, heeft zijn hoofdkantoor in Nederland omwille van het fiscaal gunstige regime daar.

“Geen peulschil voor multinationals”

Volgens Maus is deze belastinghervorming voor de multinationals “zeker geen peulschil” en zal het erg moeilijk worden om nog truken uit te halen: “Het gaat om een akkoord dat gesloten is door de internationale gemeenschap. De internationale druk zal enorm zijn als een bedrijf toch probeert er onderuit te komen.” Voor ons land is een internationaal minimumtarief alvast goed nieuws. “Hoeveel vennootschapsbelasting de multinationals moeten betalen, zal minder belangrijk worden in de concurrentiestrijd tussen landen”, voorspelt Maus. “Andere zaken om multinationals aan te trekken zullen op termijn belangrijker worden. Ik denk dan aan de opleiding en talenkennis van de werknemers of de infrastructuur van een land, zoals havens en het spoorwegnet. België zal deze troeven beter kunnen uitspelen.”

Daarnaast heeft het minimumtarief voor winstbelastingen nóg een voordeel. Het zal de overheden jaarlijks 150 miljard dollar (130 miljard euro) aan nieuwe belastinginkomsten opleveren, berekende de OESO.