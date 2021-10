Wereldwijd herstel van arbeidsmarkt verloopt trager en ongelijker dan verwacht

Zwevezele Geen personeel? Slagerij aanvaardt voor het eerst in 24 jaar geen eindejaars­be­stel­lin­gen: “Met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders”

26 oktober Met de feestdagen een fondueschotel of stukje wild bestellen? Bij slagerij Finesse op de Hille in Zwevezele kan het niet dit jaar. Voor het eerst in 24 jaar moeten slager Cris Algoedt en zijn vrouw Katty Bultynck hun klanten teleurstellen omdat ze niet genoeg personeel hebben om de honderden bestellingen aan te kunnen. “Al vijf maanden zoeken we versterking, maar niemand reageert”, zucht Cris. “Het is zo frustrerend.”