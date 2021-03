Wereldhandel stijgt ondanks corona naar recordniveau

Economie OESO: “Wereldhan­del in april met bijna een vijfde afgenomen”, maar cijfers wijzen op herstel

27 augustus De internationale handel van de G20-landen is in de maand april met bijna een vijfde afgenomen, maar in mei en juni was er alweer sprake van herstel. Dat hing samen met het geleidelijk versoepelen van de lockdowns in verschillende landen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook voor het hele tweede kwartaal lagen import en export een stuk lager dan in de eerste drie maanden van het jaar.