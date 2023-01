Wereldbank halveert groeiprognose wereldeconomie bijna: op twee na zwakste groei in voorbije dertig jaar

De Wereldbank heeft haar prognose voor de wereldwijde economische groei in 2023 fors bijgesteld. De instelling gaat nu nog uit van een groei van 1,7 procent, tegen 3 procent in juni vorig jaar. Indien de prognose uitkomt, zou het gaan om de op twee na zwakste groei in de voorbije dertig jaar, na de recessies van 2009 (financiële crisis) en 2020 (coronapandemie).