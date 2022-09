Wereldbank-baas na uitschuiver: “Ik ben geen klimaatontkenner”

Wereldbank-president David Malpass benadrukt dat hij gelooft dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. De hoogste baas van de financier voor ontwikkelingssamenwerking kwam onder vuur te liggen om uitlatingen over het milieu.

Malpass ontweek dinsdag op een door The New York Times georganiseerd evenement de vraag of hij gelooft dat het "verbranden van fossiele brandstoffen de planeet gevaarlijk snel opwarmt". Uiteindelijk zei hij: "Ik weet het niet, ik ben geen wetenschapper".

In een bericht aan personeel van de Wereldbank probeerde hij dit recht te zetten. Hij verklaarde daarin dat de "snelle toename van het gebruik van kolen, diesel en bunkerolie in geavanceerde economieën en ontwikkelingslanden een nieuwe golf in de klimaatcrisis teweegbrengt."

In een interview met nieuwszender CNN benadrukte Malpass nogmaals geen klimaatscepticus te zijn. "Het is duidelijk dat broeikasgassen afkomstig zijn van door de mens gecreëerde bronnen, waaronder fossiele brandstoffen, methaan, de landbouw en de industrie, dus we werken hard om dat te veranderen."

Malpass al langer onder vuur

Klimaatactivisten bekritiseren Malpass al langer. Voormalig vicepresident Al Gore riep de huidige Amerikaanse president Joe Biden op om Malpass te vervangen. Als grootste aandeelhouder in de Wereldbank hebben de Verenigde Staten een doorslaggevende stem in de benoeming van de hoogste baas. Malpass trad aan tijdens de regeerperiode van Donald Trump, die zich geregeld sceptisch uitlaat over klimaatverandering.

De Wereldbank krijgt ook kritiek omdat het te weinig zou doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De organisatie schroefde in 2013 haar investeringen in kolencentrales terug en verklaarde in 2019 niet langer geld beschikbaar te stellen voor de zoektocht naar en ontginning van olie- en gasvelden. Toch weigert de Wereldbank alle financiering aan de fossiele industrie uit te faseren.