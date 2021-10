Wereldbank: “Armere landen profiteren nauwelijks van economisch herstel na coronacrisis”

"Het inkomen per hoofd van de bevolking in de ontwikkelde landen zal in 2021 naar alle verwachting met bijna 5 procent stijgen, maar in de arme landen gaat het slechts om 0,5 procent", aldus Malpass. In veel ontwikkelingslanden zal het volgens hem jaren duren vooraleer het inkomensniveau weer op het niveau zit van voor de pandemie. De pandemie heeft geleid tot een "tragische ommekeer" in de tendenzen voor ontwikkelingslanden en armoedebestrijding, vervolgde hij.