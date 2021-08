Weer miljoenenverlies Schiphol door coronacrisis

Het herstel van het luchtverkeer is volgens Schiphol bescheiden. In de eerste helft van dit jaar verwerkte Schiphol 5,6 miljoen reizigers. Dat is veel minder dan de 13,1 miljoen reizigers in de eerste zes maanden vorig jaar. De crisis sloeg pas in het voorjaar van 2020 toe waardoor Schiphol de eerste periode van het jaar normaal draaide. In topjaar 2019 werden in zes maanden tijd 34,5 miljoen reizigers verwerkt. Het aantal vliegbewegingen viel met ruim 86.000 een kwart lager uit. In 2019 werden in de periode dik 242.000 vluchten uitgevoerd.