Webwinkel Coolblue stelt beursgang uit

De Nederlandse webwinkel Coolblue, die ook in België en Duitsland actief is, stelt de geplande beursgang in Amsterdam uit. “De huidige onzekerheid op de financiële markten zorgt ervoor dat investeerders terughoudend zijn ten opzichte van beursgangen in de e-commerce”, klinkt het in een persbericht.