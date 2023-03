We leven meer dan ooit boven onze stand. Waar ontspoort de Belgische begroting het ergst? En hoe gaan burgers dat voelen?

Europese Commissie slaat geruststel­len­de toon aan over impact van crash Silicon Valley Bank op Europa

De EU-commissaris voor Financiële Diensten, de Ierse Mairead McGuinness, heeft woensdag een geruststellende toon aangeslagen toen ze het in het Europees Parlement in Straatsburg over de mogelijke gevolgen van het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank, Signature en Silvergate voor Europa had. "De rechtstreekse impact lijkt beperkt", zei ze.