We kopen minder online en meer op krediet: omzet webshops gedaald met 10 procent

McDonald's vertrekt helemaal uit Rusland, restau­rants worden verkocht

Na meer dan drie decennia in Rusland verkoopt fastfoodketen McDonald’s zijn Russische activiteiten om zo het land volledig te verlaten. De fastfoodketen had zijn 850 vestigingen in Rusland eerder al gesloten na de Russische invasie in Oekraïne.

16 mei