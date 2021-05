“We hebben ons in slaap laten wiegen met lage inflatie en rentes: het wordt hard ontwaken”

Spotify boekt zeldzame nettowinst in eerste kwartaal

28 april Muziekstreamingdienst Spotify heeft woensdag aangekondigd dat het in het eerste kwartaal een nettowinst van 23 miljoen euro heeft geboekt. Het is pas voor de vijfde keer dat de Zweedse marktleider groene cijfers kan voorleggen. Vorig jaar werd in het eerste kwartaal nog een verlies van 145 miljoen euro genoteerd.