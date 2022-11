Wat scheelt er met C&A, dat verschillende winkels gaat sluiten? “Het concept is passé”, zegt zelfs de CEO

C&A gaat verschillende vestigingen in ons land sluiten, voornamelijk in stadscentra. De aankondiging komt bovenop de inkrimping die al veel langer aan de gang is. Wat is er aan de hand bij het ooit zo fiere C&A? En is dit de voorloper van meer miserie in de winkelstraat? “Dit is nog maar de kanarie in de koolmijn.”