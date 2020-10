Wat na 31 december als uitstel van betaling niet meer kan? “Te veel gezonde bedrijven dreigen over de kop gaan”

We maken de zwaarste economische crisis mee sinds de twee wereldoorlogen en toch zijn grote aantallen faillissementen en zwaar banenverlies tot nu toe relatief beperkt gebleven. Dat is te danken aan de vele ondersteuningsmaatregelen van de overheden en de speciale Covid-19 mogelijkheden bij de Belgische banken. Een maatregel die veel succes kende, was het uitstel voor de afbetaling van bedrijfskredieten. 141.000 bedrijven maakten er gebruik van voor een totaalbedrag van bijna 25 miljard euro aan uitstaande leningen. Cash in je onderneming is de levensader die onder geen beding mag opdrogen en dat is wat er gebeurt als je geen of nauwelijks omzet meer binnenkrijgt. Dankzij het bevriezen van de kapitaalaflossingen bij de banken voor je bedrijfskrediet kon je bedrijf die cash binnenhouden. Enkel de intresten hierop bleef je verschuldigd. Omdat we eerst dachten dat de pandemie snel zou overwaaien, kregen bedrijven uitstel van betaling tot 31 oktober, later kon je die termijn verlengen tot 31 december.