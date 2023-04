Wat moet je doen nu rente voor woonkrediet zo hoog is? Paul D’Hoore legt uit

Geld lenen was zelden zo duur als vandaag . De gemiddelde rente op een woonlening met een looptijd langer dan tien jaar bedroeg in februari 3,11 procent, blijkt uit recente gegevens van de Nationale Bank. Dat was het hoogste peil sinds augustus 2014. Wie een lening met variabele rente wil, moet intussen zelfs al 4 procent intrest betalen. Paul D’Hoore legt in VTM NIEUWS uit wat je nu het best doet wanneer je een lening aangaat.

Volgens Paul D’Hoore, geldexpert voor VTM NIEUWS, ligt de reden voor de hoge rente bij de Centrale Bank. “Dat is de bank waar onze banken geld kunnen lenen of deponeren. Wat ze daar lenen, geven ze door aan ons”, legt D’Hoore uit. “De inflatie is momenteel te hoog en de Centrale Bank wil daar iets aan doen, want die inflatie moet naar beneden.” Volgens D’Hoore doe je dat door de rente te verhogen en lenen duurder te maken. “Inflatie is aan het dalen, maar nog niet genoeg dus de rente blijft stijgen”, aldus D’Hoore.

D’Hoore zegt dat het “op korte termijn momenteel erger zal worden”, in die zin dat de Centrale Bank nog niet klaar is met haar opdracht en de inflatie nog niet teruggebracht is naar twee procent. “Bijkomende stijgingen zijn te verwachten”, klinkt het. “Het hangt af van welke termijn je hebt voor je lening. Als je nu een lening moet afsluiten, dan kan je dat beter nu doen en niet pas over een maand want dat zal duurder worden.” D’Hoore meent wel dat het over enkele maanden tot een jaar opnieuw goedkoper zal worden om te lenen.

Vaste of variable rente

Of je met een vaste of variable rente een lening afsluit, hangt volgens D’Hoore af van je persoonlijke situatie. “Wil je de zekerheid hebben van wat je gaat betalen voor de komende twintig jaar, dan ga je best voor een vaste rente. Wil je eerder de optimale kansen benutten, dan kan je kiezen voor een variable rente”, aldus D’Hoore. Vandaag zou D’Hoore niet voor een vaste rente kiezen, zegt hij. “Je moet voor een vaste rente gaan als de rente laag is, dat is nu niet het geval.”

De vuistregel om een derde van je netto-inkomsten aan de kant te houden om je lening te kunnen betalen, blijft volgens D’Hoore een goed idee. “Natuurlijk is het zo dat als je er niet komt met een derde van je loon, dan zou je daar een beetje over kunnen gaan. Je moet natuurlijk niet naar de helft van je loon gaan, want dat is een riskante situatie.” Voor een langere periode lenen is volgens D’Hoore ook niet meteen een goed idee. “Dan ga je ook langer die rente betalen en dat is niet te verkiezen.”

Impact huizenmarkt

D’Hoore meent ook dat de huizenmarkt een impact zal voelen door de hogere rente. “Die impact zie je nu al, maar die is niet enorm groot. Eigenlijk hebben we de afgelopen jaren ook een omgekeerde impact gezien: toen de rente heel laag was, gingen de prijzen enorm omhoog. Want meer mensen wilden een huis kopen en konden een hogere prijs betalen voor een huis.”

Dat is volgens hem gestopt. De prijzen swingen niet meer de pan uit. “Een dramatische daling is er niet. Er is misschien een lichte daling bezig en dan vooral voor minder goed gelegen woningen.” Voor een “standaard woning” is de prijs volgens D’Hoore momenteel stabiel.

