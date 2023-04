Wat is het verschil tussen een neobank en een traditionele bank? 7 vragen over bankieren beantwoord

Bankieren gebeurt tegenwoordig makkelijk en vliegensvlug, digitaal via je smartphone of tablet, thuis of onderweg. Zelfs om een zichtrekening te openen hoef je tegenwoordig geen bankkantoor meer binnen te stappen. Net daarom is het niet slecht om een paar basisprincipes op te frissen. 7 belangrijke vragen beantwoord, zodat je nog makkelijker je geldzaken kunt regelen.

1. Moet ik betalen om een bankrekening te openen?

Vaak wel, maar dat bedrag verschilt van bank tot bank. Een bank beslist zelf welke kosten ze aanrekent voor het gebruik van een zichtrekening. Ook andere diensten, zoals geld afhalen aan een geldautomaat van een andere bank of het aanvragen van een kredietkaart, kunnen geld kosten. Over het algemeen zijn neobanken goedkoper dan traditionele banken omdat zij geen administratieve kosten doorrekenen aan hun klanten.

2. Wat is het verschil tussen een gewone bank en een neobank?

Het grote verschil zit hem in de manier van werken. Hoewel gewone of ‘traditionele’ banken hun diensten ook steeds meer online en via apps voor smartphone en tablet aanbieden, hebben zij ook nog steeds fysieke bankkantoren en loketten waar klanten terecht kunnen. Een typische neobank of ‘nieuwe’ bank werkt daarentegen bijna uitsluitend digitaal, via een website of een app.

3. Is een debetkaart hetzelfde als een kredietkaart?

Neen. Een kredietkaart is een betaalkaart waarbij het totale bedrag van je uitgaven pas op het einde van de maand van je bankrekening gaat. Dat kan handig zijn wanneer je een grote betaling moet doen of wanneer je je uitgaven even wil spreiden. Bij een debetkaart worden de betalingen onmiddellijk verwerkt en gaat het geld meteen van je rekening. Die kaart is dus handig voor dagelijkse betalingen, bijvoorbeeld in de winkel. Omdat je meteen zicht hebt op alle verrichtingen, via je banking app of rekeninguittreksels, kom je niet voor verrassingen te staan.

4. Hoe lang duurt het voor ik mijn bankrekening effectief kan gebruiken na aanvraag?

Dat varieert van bank tot bank. Bij heel wat banken moet je rekenen op een paar dagen tot een week voor je effectief aan de slag kunt met je bankrekening om je bankzaken te regelen. Maar het kan ook heel snel gaan. Bijvoorbeeld bij een service als Nickel. Daarmee open je in 5 minuten een zichtrekening online of bij je buurtwinkel, aangesloten als Nickel Punt, en betaal je de beperkte jaarlijkse bijdrage van 20 euro online of aan de handelaar. Vervolgens krijg je een actieve Debet MasterCard mee die je meteen kunt gebruiken.

5. Kan iedereen zomaar een bankrekening openen?

In principe kan iedereen die meerderjarig is en een geldig identiteitsdocument heeft, een bankrekening openen. In de praktijk zijn er bij veel banken wel wat extra voorwaarden waar je aan moet voldoen, zoals een garantie van inkomen of een vaste verblijfplaats in België. Ook wanneer je in het verleden problemen had om je schulden af te betalen, zullen sommige banken je weigeren als klant. Maar er zijn ook banken die minder voorwaarden stellen en het iedereen zo makkelijk mogelijk willen maken om een eigen zichtrekening te openen. Zo heeft Nickel geen inkomensvereisten en kan je met een internationaal paspoort van wel 190 landen bij hen terecht.

6. Moet ik betalen om geld op te nemen in het buitenland?

Niet altijd. Binnen de eurozone, alle Europese landen waar de euro de munteenheid is, kan je in principe altijd geld opnemen zonder dat de bank daarvoor extra kosten aanrekent. Maar in alle andere landen zal je meestal wél moeten betalen om geld van je rekening te halen. Nickel neemt die kost weg met twee formules. Met de Nickel Standaard-kaart kun je bij elk Nickel Punt in Europa gratis cash geld opnemen, de Nickel Metal-kaart laat je toe om overal ter wereld gratis cash geld op te nemen, aan eender welke geldautomaat.

7. Kan ik met cash geld blijven betalen?

Geldautomaten verdwijnen stilaan uit het straatbeeld, dus voor wie klant is bij een traditionele bank wordt het steeds lastiger om cash geld af te halen of te storten. Bij een neobank kan je enkel geld afhalen, niet storten. Om er toch voor te zorgen dat je dicht bij huis cash kunt opnemen, heeft Nickel verschillende Nickel Punten voorzien, gevestigd in meer dan 250 buurtwinkels in ons land. Daar kun je je zichtrekening openen, maar ook cash geld opnemen en storten.

Eenvoudig en efficiënt bankieren? Check of jouw buurtwinkel om de hoek Nickel aanbiedt of open je eigen zichtrekening online in amper vijf minuten tijd.