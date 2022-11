Wat betekent het capaciteitstarief nu écht voor uw energiefactuur? De belangrijkste vragen beantwoord

Vanaf 1 januari verandert de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen. Vanaf dan betalen we een deel van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet met een capaciteitstarief. Hoe wordt dat bepaald? Hoe ontkom ik aan grote pieken in mijn verbruik? En laat één feestje in huis de energiefactuur werkelijk ontsporen?