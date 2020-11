Wat betekenen de nieuwe belastinghervormingen voor jouw portemonnee? Onze expert legt uit

Arbeiders warenhuis­de­pots dreigen met staking

13 november De arbeiders van de handel in voedingswaren dreigen met acties als de werkgevers doof blijven voor de eisen van het personeel en weigeren een akkoord te sluiten. Dat akkoord moet de inzet van het personeel erkennen, bijvoorbeeld door een premie voor hun inspanningen of aanvullende vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een actie-aanzegging gediend, die geldt vanaf maandag. Sectororganisatie Comeos wijst erop dat er woensdag nog sectoroverleg is. “Normaal is er eerst overleg, en dan actie”, zegt Comeos-woordvoerder Hans Cardyn, die de aanzegging betreurt.