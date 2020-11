Wat als je je woonlening niet (meer) kan afbetalen? Onze geldexpert overloopt de scenario’s en mogelijkheden

"Sparen zal ook de komende jaren synoniem zijn met koopkracht verliezen": geldex­perts over hoe je je geld beter wél kan beleggen

28 september “Je bent 20% armer als al je geld 20 jaar op spaarboekje staat.” VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en zijn Knack-collega Ewald Pironet winden er in hun nieuwe boek Investeren in de tweede helft van je leven geen doekjes om: je spaarboekje brengt tegenwoordig nog amper iets op, integendeel. Maar wat doe je dan met je spaargeld wanneer je woonlening is afbetaald en je kinderen het huis uit zijn? Is het het ideale moment om te investeren in vastgoed? En welke beleggingsvormen kwamen het best uit de lockdown?