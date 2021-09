Wat als belastingvoordeel op tweede verblijf verdwijnt? 9 veelgestelde vragen beantwoord

Hoge gasprijs leidt tot tijdelijke sluiting twee Britse kunstmest­fa­brie­ken

15:20 De Amerikaanse kunstmestproducent CF Industries sluit twee fabrieken in Groot-Brittannië tijdelijk vanwege de hoge gasprijs in Europa. Het is na tal van waarschuwingen van bedrijven een van de eerste signalen dat de hoge gasprijs het economische herstel kan hinderen. De prijs voor gas is dit jaar al meer dan verdrievoudigd en dan is het winterseizoen nog niet eens begonnen.