Warren Buffett (90) voor het eerst in clubje van de superrijken met een vermogen van meer dan 100 miljard dollar

De koers van het aandeel van Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Buffett, kwam woensdag op een nieuw recordniveau uit, waarmee de zakenman zijn fortuin zag stijgen tot 100,3 miljard dollar.



Buffett is een van ‘s werelds bekendste miljardairs, die al tientallen jaren hoog in de lijstjes van de rijken der aarde prijkt. Maar het vermogen van de inmiddels 90-jarige investeerder gaat pas nu voor de allereerste keer over de top van 100 miljard dollar. Daarmee staat hij vandaag op de vijfde plaats in de miljardairslijst van Forbes, die nog altijd wordt aangevoerd door Jeff Bezos (179,6 miljard dollar of 150,1 miljard euro). Naast Elon Musk (165,1 miljard dollar of 138 miljard euro) en Bill Gates (125,6 miljard euro of 105 miljard euro) moet Buffett ook Bernard Arnault (159,8 miljard dollar of 133,5 miljard euro) voor zich dulden. Die laatste, bestuursvoorzitter van het Franse bedrijf in luxeproducten Louis Vuitton Moët Hennessy, moet zijn kapitaal wel delen met de rest van de familie.