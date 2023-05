Wanneer krijgen we eindelijk meer rente op ons spaarboekje? Expert geeft antwoorden

Gemiddeld 32.000 euro op spaarreke­ning, maar amper rendement. Waarom blijven wij Belgen zo trouw aan onze bank?

In 2022 haalden amper 22.000 Belgen hun spaarrekening leeg, om met het geld vervolgens naar een andere bank over te stappen. Peanuts, op een totaal van zo’n 17 miljoen spaarrekeningen. De Belg blijft duidelijk hondstrouw aan zijn bank, terwijl we weten dat onze spaarcenten daar te weinig opbrengen. We hebben vooral geen goesting ‘in het gedoe’ van een bankoverstap, maar er zijn nog zaken die ons aan onze bank binden.