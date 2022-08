Wall Street wint flink na inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder andere op het jongste inflatiecijfer. De geldontwaarding in de VS bleek minder dan een maand eerder, vooral als gevolg van dalende brandstofprijzen. Voor voedsel en andere zaken waren Amerikanen nog steeds flink meer geld kwijt in vergelijking met een jaar eerder.