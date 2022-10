Wall Street sluit fors hoger ondanks tegenvallend inflatiecijfer VS (en na aanvankelijke duik bij opening)

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met stevige plussen de handel uitgegaan. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen bij opening nog hard onderuit na schrik bij beleggers over de nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie in september kwam hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente.

Om de hoge inflatie tegen te gaan zijn centrale banken wereldwijd de rente sterk aan het verhogen. Op de financiële markten is er vrees dat die renteverhogingen een diepe recessie zullen veroorzaken.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat de consumentenprijzen in september in de VS nog eens met 8,2 procent zijn gestegen, meer dan economen hadden verwacht. Die rekenden juist op een afkoeling van de inflatie tot 8,1 procent, van 8,3 procent in augustus. Exclusief de sterke schommelende energieprijzen nam de inflatie op jaarbasis zelfs toe tot 6,6 procent. In augustus bedroeg deze zogeheten kerninflatie nog 6,3 procent. Het gaat om het hoogste peil sinds 1982, zo blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Rente

Het inflatiecijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al vier keer verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden en terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Bij de afgelopen drie rentebesluiten werd de rente zelfs met flinke stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. De laatste keer dat de Fed de rente met een dergelijk tempo omhoog gooide was vier decennia geleden onder toenmalig Fed-baas Paul Volcker.

Vrees voor recessie

Beleggers hadden gehoopt dat de inflatie sterker zou afkoelen, zodat de Fed mogelijk de rente in de toekomst wat minder sterk hoeft te verhogen. Eerder deze maand bleek echter dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd zeer sterk is, wat de Fed ook meer ruimte geeft om de rente stevig te blijven verhogen. Ook heeft de Fed al herhaaldelijk verklaard “vastbesloten” te zijn om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell kan dat met de huidige beleidskoers en zal de centrale bank daaraan “vasthouden tot de klus is geklaard”.

Bij de volgende rentevergadering begin november zal de Fed het rentetarief naar verwachting opnieuw met driekwart procentpunt verhogen. Er is vrees dat die renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken.

Volledig scherm Archiefbeeld in de New York Stock Exchange (NYSE) op Wall Street in New York. © AFP

Biden

Een sterk afkoelende inflatie zou een opsteker zijn geweest voor Amerikaans president Joe Biden. Door de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud in de VS staat zijn populariteit onder druk. Op 8 november vinden in de VS de tussentijdse verkiezingen plaats. Biden heeft aangegeven na die verkiezingen een besluit te nemen of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024.

In een eerste reactie op de cijfers zei de Democraat donderdag dat er “nog werk aan de winkel is” in de strijd tegen de oplopende inflatie. Die strijd heeft de hoogste prioriteit, aldus de president.

Beurzen

Wall Street ging donderdag aanvankelijk hard onderuit na het tegenvallend inflatiecijfer. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,8 procent lager op 28.690 punten. De brede S&P 500 zakte 2,3 procent tot 3.494 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 3 procent tot 10.098 punten. De rentezorgen werden later aan de kant geschoven op de beurs en koopjesjagers stapten in de markt. Uiteindelijk gingen de beurzen zo alsnog met stevige plussen weer de handel uit. Aan het slot noteerde de Dow Jonesindex een winst van 2,8 procent op 30.038,72 punten. De brede S&P 500 steeg 2,6 procent tot 3.669,91 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 2,2 procent vooruit tot 10.649,15 punten.

Ook de Aziatische beurzen lieten vrijdag stevige winsten noteren. Beleggers trokken zich op aan de grote winsten op Wall Street na publicatie van de inflatiecijfers in de grootste economie van de wereld. In China was sprake van een gematigd inflatieniveau. De consumentenprijzen in China stegen met 2,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de nog steeds zeer strenge coronamaatregelen daar zorgden ervoor dat mensen in doorsnee minder uitgaven, wat een drukkend effect op de inflatie had.

De beurs in Shanghai noteerde vrijdag tussentijds 1,7 procent hoger en in Hongkong stond een plus van 3,4 procent op de borden. Ook in Japan, waar de waardedaling van de yen een punt van zorg blijft, was sprake van een plus van 3,3 procent. De yen zakte tussentijds naar zijn laagste stand afgezet tegen de dollar in 32 jaar. Ook de Kospi in Seoul (plus 2,3 procent) en de All Ordinaries in Sydney (plus 1,7 procent) stonden flink hoger.

